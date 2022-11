Salute, Oscar sanità 2022: premio speciale all’AO San Giovanni Addolorata per il progetto ‘Value Based Healthcare’

L’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata si è aggiudicata il premio speciale ‘Value Based Healthcare’ nell’edizione 2022 degli Oscar della sanità. A ritirare il premio, nel corso della cerimonia di premiazione che si è svolta ieri sera 10 novembre presso il Palazzo delle Esposizioni a Roma, il Direttore Generale Tiziana Frittelli, il Dott. Gabriele Manetti Responsabile ff Chirurgia generale d’urgenza e Pamela Pellini RIOD Percorso chirurgico.

“Il progetto presentato dall’Ospedale San Giovanni – ha spiegato Tiziana Frittelli – promuove la massimizzazione del rapporto fra esito delle cure e spesa sostenuta in un processo di miglioramento continuo che mette al centro del percorso di cura la figura fondamentale della dinamica ospedaliera ovvero il paziente. Il medico non si limita più infatti a dispensare le sue competenze e la sua esperienza, ma è chiamato ad articolare una rete multidimensionale di cure che mette al centro il paziente e la sua partecipazione attiva. Siamo convinti che l’approccio Lean sia in grado proprio di ottimizzare i processi sanitari, correlando la qualità delle performance al valore per il paziente, oltre che determinare migliori outcome ed esiti dei percorsi presa in carico”.

La quinta edizione degli Oscar della sanità ha visto concorrere 92 aziende socio-sanitarie pubbliche e private con 206 proposte basate sul metodo ‘Lean’ che, mettendo al centro il paziente, punta a eliminare sprechi e inefficienze organizzative. I temi trattati dagli esperti del sistema sanitario hanno spaziato dalla riorganizzazione del centro trapianti interaziendale alla risposta rapida nell’offerta degli esami di endoscopia, alla realizzazione di nuovi percorsi per l’assistenza territoriale. Si va dal paziente emofilico con il suo percorso spesso a ostacoli, alla telemedicina penitenziaria che eviterebbe spostamenti e costi importanti per il suo funzionamento. E ancora: un nuovo algoritmo per la pianificazione dei pazienti di onco-ematologia; la realizzazione di una rete aziendale per la chirurgia addominale e la televisita oncologica per evitare inutili spostamenti per malati gravi.