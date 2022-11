TENNIS, COCKTAIL, VINO E CUCINA GOURMET: LA COMBO DI LAVAZZA EXPERIENCE PER LE NITTO ATP FINALS 2022

Da domenica 13 a domenica 20 novembre all’interno della Nuvola Lavazza, in occasione delle Nitto ATP Finals, Lavazza Eventi in collaborazione con l’agenzia di comunicazione e organizzazione eventi To Be allestirà un ricco palinsesto di eventi enogastronomici, la Lavazza Experience (https://lavazza-experience. it/).

Come l’anno scorso, la prima delle cinque annate dell’evento internazionale ospitato a Torino in cui sfidano i primi 8 tennisti della classifica mondiale ATP, anche quest’anno si ha una conferma di quanto il capoluogo piemontese rappresenti uno degli epicentri culturali principali in Italia. Tra sport ed enogastronomia, nella otto giorni che i torinesi e i turisti si apprestano a vivere, vi saranno partite, interviste, set e game alternati ad alta cucina, miscelazione d’autore, cucina tradizionale, grandi etichette vinicole e street food d’eccellenza.

“Siamo molto orgogliosi di organizzare un’intera settimana di eventi, alla Nuvola di Lavazza e, per un’occasione così prestigiosa sul piano internazionale, abbiamo deciso di curare i sei appuntamenti “off” proponendo i nostri format che, in 14 anni di attività dell’agenzia To Be, si sono rivelati più di successo” commenta Edoardo Gatti, co-owner di ToBe. “L’obiettivo, già realizzato l’anno scorso e che intendiamo conseguire nuovamente, è dare lustro a Torino facendo sistema, valorizzando le sue eccellenze nel campo dell’enogastronomia e dell’intrattenimento.

Durante le Nitto ATP Finals, la città potrà godere di un altro grande beneficio. Saranno coinvolte più di 250 persone nell’organizzazione e comunicazione dell’evento: chef, barman, camerieri, hostess e steward, blogger, influencer, giornalisti, content creator, videomaker, fotografi, social media manager, dj, pr ma anche tecnici, elettricisti, allestitori e grafici. Il meglio delle eccellenze, dei talenti e dell’impresa sarà chiamato a dare il proprio contributo agli eventi: oltre 35 saranno gli chef e ristoratori presenti, più di 30 i bartender che arriveranno da tutta Italia e saranno presenti oltre 60 aziende tra imprese produttrici di food & beverage di qualità e realtà del mondo retail, design e automotive.

Gli eventi legati alle Nitto ATP Finals, avranno anche un evidente beneficio occupazionale ed economico per la città, oltre a una ricaduta in felicità per chiunque vorrà parteciparvi.”

E ancora, Pier Rosito, CEO & founder di To Be, “Come To Be proviamo insieme l’orgoglio e la responsabilità di dimostrare a una platea locale e internazionale – dopo il successo dell’anno scorso – cheTorino è una realtà viva, in grado di fare sistema, di valorizzare talenti ed eccellenze e – non ce ne vergogniamo affatto – di ritrovarsi e divertirsi, quando è il momento giusto! Gli otto giorni delle Nitto ATP Finals, alla Nuvola Lavazza sono il momento perfetto!

Per l’occasione, To Be è stata chiamata a organizzare gli eventi collaterali delle “Finals” alla Nuvola Lavazza, che dell’evento è main partner. In questo frangente, abbiamo l’opportunità perfetta per mostrare alla città e agli ospiti nazionali e internazionali i nostri migliori format: dalle cene firmate a più mani da chef di fama internazionale a eventi più popolari legati allo street food, fino a competizioni di miscelazione e serate dedicate a vini di pregio.

I comuni denominatori di ogni serata sono l’eccellenza, il talento dei protagonisti, le materie prime di grande qualità e la capacità di To Be di creare eventi, in cui il piacere della convivialità è centrale.”