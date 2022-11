Cos’è la chiusura centralizzata di un’auto e come funziona

Ormai presente in dotazione in quasi tutti i veicoli, la chiusura centralizzata consiste in un sistema elettronico che permette di aprire e chiudere le portiere e il portellone del bagagliaio semplicemente azionando un interruttore del portachiavi elettrico oppure un telecomando.

Questo dispositivo dipende da una batteria, normalmente incorporata nel portachiavi. Su alcune vetture sono disponibili speciali “sensori di prossimità” che consentono di sbloccare le portiere quando il conducente si sta avvicinando, senza necessità di azionare il telecomando.

Qual è la funzione del sistema di chiusura centralizzata?

La funzione del sistema di chiusura centralizzata è quella di velocizzare i tempi, evitando al proprietario dell’auto di inserire la chiave per aprire/chiudere le portiere. Grazie ai meccanismi elettronici del telecomando, infatti, simili procedure si attivano automaticamente. Oltre a ciò, la chiusura centralizzata serve anche per aprire/chiudere contemporaneamente tutte le portiere, un’opzione che manualmente invece non sarebbe possibile.

Perché è necessaria la chiusura centralizzata in un’auto?

La necessità di poter contare su un sistema di chiusura centralizzata si collega innanzi tutto alla sua comodità d’impiego. Inoltre, grazie alle prestazioni sempre più evolute delle recenti tecniche, questi dispositivi offrono l’opportunità di bloccare le portiere con finalità di sicurezza. Quando infatti nell’abitacolo sono presenti bambini o animali può essere necessario garantire la loro incolumità mantenendo chiusa l’auto.

Con simili accessori si è notato anche una notevole diminuzione di furti auto, in quanto il meccanismo di apertura è molto più sicuro così come le possibilità di scasso, che sono praticamente nulle.

Immagine della serratura centrale tratta da pezzidiricambio24.it

Come funziona il sistema di chiusura centralizzata

Il sistema di chiusura centralizzata funziona grazie a sensori posizionati nel telecomando e capaci di inviare segnali elettronici alle serrature delle portiere. Una volta che viene attivato il segnale “on” (indicato sul telecomando con un’icona di lucchetto aperto), le portiere si sbloccano in tempo reale con un semplice “click” emesso dal telecomando.

Chi vuole entrare sulla vettura non deve fare altro che aprire la maniglia. Al contrario, attivando il comando “off” (corrispondente all’immagine di un lucchetto sigillato), le portiere si bloccano e l’auto è chiusa. Il meccanismo d’azione dipende da un fusibile che riceve gli input da parte del pulsante del telecomando, che a sua volta dipende da una piccola batteria incorporata.

Come scegliere il giusto sistema di chiusura centralizzata?

Nella maggior parte dei modelli di veicoli attualmente in commercio, il sistema di chiusura centralizzata è una prestazione offerta in dotazione e incorporata nella chiave elettrica.

Questo dispositivo è collegato a una centralina elettronica montata sul veicolo, quasi sempre nel vano motore, il cui ruolo è quello di ricevere ed elaborare i segnali emessi dal telecomando.

Per vetture più datate, che quindi non sono dotate di questo servizio accessorio, è possibile utilizzare un telecomando non inserito nella chiave, ma che funziona esattamente nello stesso modo, ovvero tramite segnali elettromagnetici. La scelta della chiusura centralizzata più idonea dipende principalmente dal modello di auto e dalla possibilità di utilizzo del sistema.