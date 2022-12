Natale e Capodanno tra rocche medievali, ristoranti stellati, ingegno e creatività

FESTE MEDIEVALI ALLA ROCCA DI ARIGNANO

Alla Rocca di Arignano, castello medievale riaperto a giugno 2021, lo chef del ristorante La Locanda della Rocca Lorenzo Careggio ha studiato i menu per le due feste conclusive dell’anno: Natale e Capodanno. “Il Natale è una festa che si trascorre in famiglia, intrinsecamente legata alle tradizioni culinarie” ha detto lo chef Lorenzo Careggio. “Proprio per questo motivo, nella creazione del menu mi sono ispirato ai piatti della tradizione, come il cotechino e gli agnolotti, rivisitati in una chiave personale. Per la sera di Capodanno, invece, ho scelto di portare in tavola i gusti piemontesi, secondo la mia visione, e alcuni ingredienti legati a questa ricorrenza, come il caviale e le lenticchie” ha concluso lo chef. “Alla Rocca di Arignano festeggiamo per il secondo anno di fila questi giorni, che per noi significano molto” hanno dichiarato i proprietari della Rocca di Arignano Luca Veronelli ed Elsa Panini. “Natale e Capodanno sono per eccellenza due ricorrenze conviviali, che si trascorrono in compagnia di parenti e amici. Riteniamo che non vi sia spazio migliore di un ambiente caldo, confortevole e spazioso come la Rocca, per passare questi momenti in compagnia delle persone a cui siamo più legati”.