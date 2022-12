PONTE MILVIO

Ritrovato il ragazzo di 20 anni che era stato rapito

Indagini in corso: Si segue la pista della criminalità organizzata

È stato ritrovato dalla polizia Danilo Valeri, il ragazzo sequestrato questa notte nella zona della movida a Ponte Milvio a Roma. Il giovane è attualmente negli uffici della squadra mobile ed è in buone in condizioni di salute.

La procura di Roma ha aperto un fascicolo affidato ai magistrati della Direzione distrettuale antimafia sul sequestro di Danilo Valeri, avvenuto a Ponte Milvio. Gli investigatori stanno ricostruendo quanto avvenuto all’esterno del locale Moku, dove il giovane è stato rapito. Si analizzano le telecamere presenti nella zona a caccia dell’auto sulla quale è stato fatto salire Valeri prima che se ne perdessero le tracce. Danilo Valeri è figlio di Maurizio Valeri, noto alle forze dell’ordine per reati di droga. Secondo chi indaga, gestirebbe una piazza di spaccio nel quartiere San Basilio a Roma.

“Un ragazzo di colore è andato a prendere Danilo Valeri e lo ha fatto uscire fuori dal locale. Poi è stato fatto salire in macchina. E si sono anche abbracciati”. È quanto dice il Pr che lavora nel locale Moku a ponte Milvio, dove stanotte è stato rapito Danilo Valeri, figlio di Maurizio Valeri, detto il “sorcio”, gambizzato per debiti di droga qualche mese fa a Roma. “Inizialmente – racconta il pr – i buttafuori non lo avevano fatto entrare. Si è poi creato un momento di caos e dei tafferugli, durante i quali il ragazzo di colore è riuscito però a entrare all’interno del locale”.

C’è anche il racconto di una testimone: “Sono uscita dal locale e ho sentito delle urla. Dei ragazzi inveivano contro una macchina mentre scappava via”. Lo racconta una ragazza che ieri si trovava nel locale Moku a Ponte Milvio a Roma dove è stato rapito Danilo Valeri che racconta come ci fossero “tantissime persone perché il locale stava chiudendo”.