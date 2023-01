IL SALUTO DI ADDIO A BENEDETTO XVI

Migliaia i fedeli in fila per rendere omaggio al Papa Emerito che rimarrà nella Basilica di San Pietro fino a mercoledì alle ore 19. Giovedì mattina i funerali

Dalle 9 di questa mattina una folla ordinata di fedeli e pellegrini è in coda per l’omaggio a Ratzinger morto il 31 dicembre. Ci sono diverse generazioni: giovani, adulti, persone anziane. Laici e religiosi. Si parla già di un flusso di migliaia di persone. Sarà possibile rendere omaggio alle spoglie di Joseph Ratzinger fino alla serata di mercoledì.

Nella chiesa di St. Oswald, nel villaggio di Marktl am Inn in Baviera, dove Benedetto XVI nacque il 16 aprile del 1927, resta aperto il libro delle condoglianze. Sabato, nella chiesa, dove Ratzinger fu battezzato lo stesso giorno della sua nascita, si era svolta una prima celebrazione, mentre ieri sera si è tenuto un rosario in cui sono stati letti frammenti del suo testamento spirituale. Anche il libro dei visitatori della casa natale del papa a Marktl, a pochi metri di distanza dalla chiesa, si è trasformato da due giorni in un piccolo elenco di saluti rivolti a Benedetto XVI.

Gli operai del Vaticano sono al lavoro nelle Grotte vaticane per sistemare gli ultimi dettagli nella tomba che fu di Giovanni Paolo II e dove giovedì, dopo i funerali, verrà tumulato Benedetto XVI. Gli operai puliscono l’area e seguono i preparativi. Qui fu tumulato Karol Wojtyla prima di essere trasferito nella Basilica Vaticana una volta divenuto santo.

La traslazione delle spoglie del Papa emerito, dal monastero Mater Ecclesiae dove ha vissuto per quasi dieci anni, è avvenuta di primo mattino, alle 7. L’arrivo in Basilica alle 7:15. Il breve rito, presieduto dal cardinale Mauro Gambetti, è durato fino alle 7:40. Poi è stata ultimata la preparazione della Basilica per l’arrivo dei fedeli in visita al Papa emerito. Ci saranno tre giorni per rendergli omaggio. Poi i funerali solenni ma sobri giovedì alle 9.30. Presiederà il Papa.

La salma è stata collocata sotto l’altare della confessione, esattamente come avvenuto al momento delle esequie di Giovanni Paolo II. Il corpo del Pontefice emerito, vestito con i paramenti sacri bianchi e rossi e la mitra, è stato collocato su un catafalco rivestito di tessuto giallo, con al fianco due guardie svizzere.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio a Benedetto XVI “alle 8.50, prima dell’apertura della basilica vaticana” al pubblico, ha detto il parroco di San Pietro don Agnello Stoia.

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata nella basilica vaticana per rendere omaggio a Benedetto XVI. Con lei il sottosegretario alla presidenza del consiglio Alfredo Mantovano e il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida.