Auto: curiosità sulle pastiglie dei freni

Com’é noto, i freni sono quei dispositivi indispensabili su ogni vettura che le consentono di fermarsi interrompendo il movimento delle ruote.

Esistono due differenti tipologie di freni, e precisamente:

• freni a tamburo, formati da un cilindro rotante (il tamburo, appunto) e da una o più ganasce che, esercitando una pressione sul cilindro, lo bloccano;

• freni a disco, costituiti da un disco in ghisa oppure in acciaio che può venire frenato da un sistema di pinze il cui ruolo è di spingere verso l’alto una coppia di pastiglie responsabili del blocco auto.

Questi ultimi sono ormai i modelli presenti su quasi tutti i veicoli dato che garantiscono una capacità di frenata molto efficace e sicura, anche su fondi bagnati o ghiacciati, non si surriscaldano e si usurano lentamente.

Caratteristiche e impieghi delle pastiglie dei freni

Le pastiglie dei freni sono formate da un supporto in materiale metallico (base) su cui viene inserita la mescola, una struttura in grado di produrre l’attrito necessario alla frenata.

La loro struttura, che sostanzialmente è identica per ogni vettura, può subire piccole variazioni in relazione al tipo di impiego del mezzo (sportivo, da città, per lunghe percorrenze, per competizioni).

Immagine delle pastiglie dei freni tratta da auto-doc.it

Perché le pastiglie dei freni possono rompersi?

Le pastiglie dei freni sono accessori sottoposti a un elevato grado d’usura, per cui periodicamente si consumano riducendo l’efficienza della frenata e limitando la sicurezza del veicolo.

Le cause di simili rotture possono dipendere da:

• stile di guida;

• tipo di strade percorse;

• chilometraggio (superiore a 40mila chilometri);

• modello del veicolo.

Per evitare qualsiasi rischio e per non mettere a repentaglio la sicurezza di conducente e passeggeri è opportuno sottoporre la vettura a controlli periodici presso officine specializzate.

Come si fa a sapere se le pastiglie dei freni sono rotte?

Sulla maggioranza dei veicoli è presente sul cruscotto una spia luminosa che si accende nel momento in cui le pastiglie dei freni sono usurate e devono pertanto essere sostituite.

Tuttavia vi sono anche alcuni segnali indicativi di un simile problema:

• in fase di frenata il veicolo emette vibrazioni;

• il pedale del freno non risponde;

• i freni emettono un caratteristico sibilo durante la loro attivazione;

• il livello del liquido dell’impianto frenante si abbassa in maniera considerevole.

In tutti questi casi è necessario portare subito l’auto da proprio meccanico di fiducia.

Come sostituire le pastiglie dei freni?

Le fasi da seguire per sostituire le pastiglie dei freni sono le seguenti:

• posizionare stabilmente il veicolo su una superficie orizzontale;

• sollevarlo mediante cric;

• svitare i bulloni della ruota;

• inserire un cacciavite tra disco e pastiglia e fare leva;

• staccare la pastiglia a mano per evitare di danneggiare il disco;

• pulire il supporto della pastiglia;

• inserire le nuove pastiglie;

• ripristinare i collegamenti col disco;

• oliare tutto il dispositivo;

• spingere a vuoto il pedale del freno per 3-4 volte per far aderire perfettamente le pastiglie alla superficie del disco.

Trattandosi di operazioni molto delicate e che richiedono competenza ed esperienza è sempre preferibile rivolgersi a tecnici specializzati.