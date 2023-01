Lezioni di danza al Drugstore Museum

Cari Amici, siete invitati a prendere parte ai laboratori di danza gratuiti #proximities, facilitati dall’artista Giovanni Impellizzieri, nelle due sezioni di riferimento dedicate a giovani dai 15 ai 25 anni (Youth) e nonni e nipoti dai 6 ai 100 anni (Dinosauri & Manga). ROMA TATTILE_CPA_ è un dispositivo relazionale in cui pensiero e pratica si combinano per avvicinare anatomie reali ad anatomie fantastiche. Gli incontri saranno dedicati all’indagine sul movimento e alla composizione istantanea, la partecipazione è estesa ogni persona interessata ad una qualsiasi arte o disciplina del corpo e alla riflessione connessa al contemporaneo e le sue arti. Ad un allenamento intellettuale e somatico seguirà la trasmissione di pratiche corporee con lo scopo di sondare processi, sollecitare le possibilità espressive e adattive della materia corporea. Le pratiche si presentano come dei compiti da svolgere, istruzioni utili per fare emergere danze. La ricerca è sensibile verso la costruzione di paesaggi mediante il design e le relazioni tra corpi e ne indaga le potenzialità a partire da coordinate condivise quali tempo e spazio, propone una modalità di comporre in maniera estemporanea e promuove l’accettazione di ogni possibile azione come danza in un esercizio sperimentale di libertà.

Info

Sabato 28 gennaio h.10.15 – 15.30 “Youth” (15-25 anni)

Domenica 29 gennaio h.15.00 – 18.30 “Dinosauri & Manga, Nonni & Nipoti” (6 – 100 anni)

I laboratori si svolgeranno presso il Drugtore Museum, via Portuense 317 Roma

Per partecipare è consigliato un abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica, non è necessaria alcuna preparazione sportiva o particolari attitudini fisiche, ed è possibile anche partecipare come osservatori. Per accedere è consigliato di confermare la propria presenza via mail a: ss-abap-rm.drugstore@cultura.gov.it