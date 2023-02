Oggi i funerali di Maurizio Costanzo

alla Sala della Protomoteca in Campidoglio per salutare il giornalista e conduttore scomparso lo scorso 24 febbraio, all'età di 84 anni.

Si è chiusa la camera ardente per ricordare Maurizio Costanzo, prima dei funerali che si terranno oggi, 27 febbraio, alla Chiesa degli Artisti di Roma, in piazza del Popolo. Anche ieri, nella Sala della Protomoteca del Campidoglio, un via vai infinito di persone: familiari, ammiratori e colleghi si sono stretti nel ricordo del giornalista e conduttore scomparso lo scorso 24 febbraio all’età di 84 anni

(foto: Agenzia Ansa)