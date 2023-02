Un uomo dei Casamonica minaccia i ristoratori dopo aver mangiato gratis

Un uomo violento che sta terrorizzando i clienti e i negozianti di pizzerie, di bar e altri locali della Romanina, nella Capitale. Questo il profilo di un appartenente alla famiglia dei Casamonica, descritto dai commercianti locali e che, secondo le testimonianze, consumerebbe pasti vari e caffè nei bar senza pagare nulla. Infatti, dopo aver ordinato e nel momento di pagare il conto, l’uomo va in escandescenze, minaccia, decide di non pagare e se ne va, infastidendo anche gli avventori. “Tu non sai chi sono. Io lo brucio il tuo locale. Dovresti essere tu a pagare me. Se non fai quello che dico io, questo locale lo distruggo”, sarebbero le frasi pronunciate dall’uomo, secondo quanto emerso dalle indagini degli inquirenti.

In base a quanto riporta anche il quotidiano “Il Messaggero”, sarebbero oltre una decina gli esercenti ad avere fatto denuncia alle forze dell’ordine per gli atteggiamenti intimidatori perpetrati dall’uomo. Il quale, adesso, potrebbe rischiare anche l’arresto. Polizia e carabinieri, infatti, stanno continuando a raccogliere le testimonianze degli esercenti della zona che hanno anche permesso di realizzare un identikit piuttosto preciso.