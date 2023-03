I “Sameblud” live a Roma il 2 marzo

Reduci dall’esperienza al Festival di Sanremo con l’esibizione sul prestigioso palco del “Suzuki Stage” in piazza Colombo, i “Sameblud” si esibiranno il 2 Marzo alle ore 21:00 presso Snodo Mandrione in via del Mandrione 63 a Roma, location scelta come prima data ufficiale live della band. In questa occasione presenteranno “Fantasmi” il loro ultimo singolo uscito il 20 gennaio in tutte le principali radio nazionali, ed è già disponibile su You Tube anche il videoclip.

Il brano è stato presentato al concorso “Area Sanremo 2022”, che ha portato la band tra i 20 finalisti del concorso canoro, risultato che ha dato una carica di energia in più a tutta la formazione attualmente impegnata alla registrazione del primo EP. “Fantasmi” rappresenta il punto di partenza del nuovo progetto discografico con il quale la band mira a realizzare un concentrato della loro espressione musicale, puntando a farsi conoscere maggiormente dal grande pubblico. L’opening del concerto è affidato a Michele Sette, cantante romano conosciuto per la sua partecipazione ad XFactor 13.