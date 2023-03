LA FIGLIA DI DIO” a Roma l’opera teatrale laica di Rossella Seno

Venerdi 17 Marzo 2023 al Tag Culture Via di Santa Passera 25 a Roma l'evento di cartello comprenderà la messa in scena dell'opera musico teatrale di Rossella Seno, l'esibizione di street art di Stefano "Skizzo" Salvi e la mostra fotografica di Renato Ferrantini "A poca distanza da qui". Parte del Ricavato andrà a MamAfrica. Tre diverse forme d'arte per uno spettacolo globale organizzato da Disobedience in collaborazione con MamAfrica.

La “Figlia di Dio” è un’opera teatrale laica e allo stesso tempo religiosa, ad alto profilo culturale e sociale, che punta il dito sulle ingiustizie e le sopraffazioni, lasciando cadere tabù e inibizioni. Esce dagli schemi, soprattutto quelli imposti dal mainstream e dalle logiche del mercato. In scena gli ultimi e la sofferenza dell’uomo causata dall’uomo, l’unica specie che distrugge l’ambiente in cui vive, che uccide per piacere, che tortura esseri viventi per lucro.

L’eterna contrapposizione tra il bene e il male, tra l’essere e l’avere.

Canzoni d’autore inedite, tratte dagli album “Pura come una bestemmia” e “La figlia di Dio” della stessa Seno firmate da considerevoli autori e poeti del panorama italiano, e un testo recitato da Riccardo Mei, da una lettera di Pino Pavone.

Potremmo definirlo “cantateatro”, ma sarebbe riduttivo visto che l’idea è quella di unire varie forme d’arte, pittoriche, scultoree o fotografiche oltre a quelle della canzone e del teatro, da convogliare in unico spazio e con un unico scopo: scuotere anime e coscienze, una ricerca profonda, libera dagli inganni, senza giudizio alcuno, per cercare di capire “l’altra realtà”.