Olio CBD: com’è fatto, a cosa serve e quali sono i benefici

Negli ultimi anni l’utilizzo del CBD è stato sempre di più sdoganato e rivalutato. CBD è l’abbreviazione di cannabidiolo, una delle componenti della cannabis (o canapa, o marijuana). Proprio per questo motivo, c’è chi crede che il suo consumo e il suo utilizzo siano illegali, ma non è proprio così. Anzi, numerosi studi scientifici hanno evidenziato che ha proprietà benefiche sull’organismo di tutti i mammiferi (quindi non solo esseri umani, ma anche animali domestici come cani e gatti). La sua forma commerciale più diffusa è l’olio di CBD e per saperne di più sui suoi benefici clicca qui.

La confusione ancora diffusa riguardante il CBD è dovuta proprio alla sua associazione con la cannabis. La marijuana, si sa, è classificata come droga leggera per le sue proprietà “sballanti” e per la dipendenza che crea in chi la consuma. Tutti questi effetti (definiti “psicotropi”) sono dati però da un altro componente della cannabis, ovvero il tetraidrocannabinolo (o THC), che è anche quello che vi si trova in maggiore quantità. Il CBD, invece, non crea dipendenza e non produce tutti questi effetti di “sballo” associati al THC ed è per questo motivo che è totalmente legale. A regolarne l’utilizzo è la normativa europea, che definisce legale il CBD coltivato nei territori dell’Unione Europea ed estratto dalle piante di cannabis sativa, con una concentrazione di THC che non supera lo 0,2%.

Cos’è l’olio di CBD e quali sono i suoi benefici

L’olio di CBD contiene una maggior concentrazione di CBD e una percentuale minima, quasi nulla di THC. È un olio di colore verdastro, che può oscillare dal verde più chiaro al verde più scuro (ciò dipende dai processi di raffinazione ai quali viene sottoposto). Si può consumare da solo, o in associazione a preparati come: liquidi, tintura, capsule o cosmetici per la cura della pelle e dei capelli. In commercio esistono oli a varia concentrazione di CBD.

Per comprendere a pieno i benefici dell’olio di CBD, bisogna prima specificare che ha effetto sul sistema endocannabinoide (che è comune a tutti i mammiferi). Il primo beneficio al quale si assiste, pertanto, è un rilassamento sia a livello del sistema nervoso, che a livello muscolare. Pertanto trova utilizzo nel trattamento di ansia, agitazione, insonnia e tensioni muscolari. Proprio per il suo effetto calmante, aiuta a migliorare la qualità e la durata del sonno. Un buon sonno aiuta a migliorare la concentrazione e la produttività nel lavoro, nello studio e durante il giorno. L’olio di CBD può risultare molto utile anche per il trattamento di problematiche prettamente femminili: disturbi del post menopausa, vulvodinia, crampi mestruali e sindrome pre-mestruale. Sempre a livello muscolare, invece, in caso di traumi o contratture, ha effetto rilassante ed antinfiammatorio. L’olio di CBD ha effetto spasmolitico ed è in grado di agire anche a livello delle vie respiratorie, sui dolori osteoarticolari e sull’emicrania.

Olio di CBD: effetti sull’organismo, come si usa, dove si compra

Tra gli effetti dell’olio di CBD, è possibile trovare anche quelli a livello dell’apparato gastro-intestinale, su patologie con il reflusso gastro-esofageo, la digestione lenta e altre. Essendo ricco di Omega 3 e di Omega 6, in un contesto di dieta sana e attività fisica regolare, aiuta anche a perdere peso, dal momento che migliora il metabolismo e diminuisce il senso di fame. A livello ematico è anche in grado di ridurre i valori di glicemia, trigliceridi e colesterolo, mentre a livello cutaneo è in grado di contrastare i segni del tempo e trattare problematiche come l’acne o la dermatite. L’olio di CBD può essere assunto in maniera interna, esterna o per inalazione. In maniera interna nel senso che può essere ingerito oppure utilizzato come ingrediente, al pari degli altri, in una ricetta alimentare. Oppure può essere vaporizzato e poi inalato (esistono anche dei liquidi per sigarette elettroniche a base di CBD).

Ormai tutti gli acquisti possono essere fatti online e, per acquistare olio di CBD di qualità e comodamente da casa, è possibile rivolgersi allo shop online di JustBob. Sia in Italia, che in Europa, JustBob è il primo shop online per la vendita di cannabis legale. Sull’e-commerce c’è una vasta scelta di CBD e prodotti a base di CBD e i pacchi inviati sono fatti apposta per garantire la massima privacy e il massimo anonimato.