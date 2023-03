Si vola e si ride sull’aereo della comicità “Boing Boing”

“Si avvisano i signori spettatori di presentarsi al Teatro Tirso De Molina per l’imbarco sul volo “Boeing Boeing”. Potrebbe essere questo l’ipotetico annuncio per tutti coloro desiderosi di volare su un aereo di risate che decollerà fino al prossimo due aprile dal Tirso in zona Parioli.

Regalarsi un paio d’ore di spettacolo tramite un viaggio di risate è un toccasana che aiuta ad allontanare le problematiche di ogni giorno.

Ai comandi di questo “aereo” della comicità, Marco Fiorini e Matteo Vacca (che cura anche la regia) che dovranno vedersela con le assistenti di volo Claudia Ferri, Ramona Gargano, Martina Zuccarello e la domestica Elisa Pazi.

Cambiare continuamente partner, mantenendo però ben tre relazioni non è cosa semplice. Un meccanismo che, forse, piacerebbe a molti ma che richiede una precisione millimetrica nel gestire date, calendari, menu e…fotografie che fanno parte dell’arredo domestico e che, in base alla donna del momento, devono essere costantemente cambiate.

Alitalia, Iberia e Ryanair sono le Compagnie per le quali le fidanzate di Simone (Marco Fiorini) lavorano; da Catania con Federica (Martina Zuccarello), alla Spagna con Rachel (Claudia Ferri) passando attraverso rotte intercontinentali con Valeria (Ramona Gargano), le bellissime hostess si dividono un’abitazione che ognuna ritiene essere propria al 100%.

Tutto sembra funzionare grazie anche (e soprattutto) alla complicità della domestica ucraina Olga (Elisa Pazi) che, tra uno sbuffo in cui fa notare al padrone di casa che “questa non è vita per domestica” ed un affetto per le rispettive signore, decide di accettare il farraginoso compito di “coprire” il suo datore di lavoro ma anche l’amico Roberto (Matteo Vacca), a sua volta invischiato in questo girone dantesco.

Non possiamo andare oltre nel racconto ma un plauso va all’intera compagnia che riesce a rendere estremamente fluido lo spettacolo, pur in un complicato intreccio amoroso.

Per atterrare sul “finale” della commedia non resta, dunque, che prenotare il biglietto per il volo “Boeing Boeing” seguendo la rotta delle risate e divertimento.

“Amunì” al Teatro Tirso De Molina!

Stefano Boeris

