In attesa di Roma-Feyenoord

Camionette, agenti in assetto antisommossa. Aeroporti, stazioni e caselli autostradali monitorati. Tensione, paura nelle strade della capitale. Tutto per una partita di calcio. Roma si blinda in vista della partita di Europa League, Roma-Feyenoord, che si disputa questa sera all’Olimpico.

La paura di scontri tra opposte tifoserie, che poche settimane fa hanno messo a ferro e fuoco il centro di Napoli, ha fatto scattare il piano sicurezza. Piano a cui si sta lavorando da più di un mese e che prevede la messa in campo di mille agenti.

La polizia di Stato e la Digos hanno intercettato circa una ventina di tifosi della Roma armati di mazze, bastoni e martelli, nel corso dei controlli legati alla partita tra i giallorossi e gli olandesi del Feyenoord. Le persone coinvolte sono state identificate e portate negli uffici della polizia.

Momenti di forte tensione si sono già registrati ieri sera, quando sono arrivati nella Capitale gruppi di ultrà dei Rotterdam Radicals che sui social hanno promesso “di dare battaglia”. Appena si è diffusa la notizia, diversi tifosi giallorossi – circa duecento – si sono presentati nei pressi di un pub vicino al Colosseo, dove gli olandesi stavano consumando delle birre, “incappucciati, con il volto coperto da sciarpette e caschi e armati di bastoni”. Sono stati isolati dalle forze dell’ordine che presidiano la zona fin dal pomeriggio. Evitati scontri anche nei pressi della Stazione Termini, dove alcuni sostenitori dei due club si sono incrociati.

La preoccupazione è tanta, visto che il 19 febbraio 2015 un gruppo di tifosi provenienti dall’Olanda danneggiò pesantemente la Barcaccia, la famosa fontana del Bernini in piazza di Spagna, nel cuore della Capitale. Gli hooligan del Feyenoord erano accorsi nella capitale per assistere al match di Europa League tra la loro squadra e la Roma. “Un danno grave anche perché permanente”, dissero i tecnici della Soprintendenza.

“Siamo in costante contatto, c’è piena fiducia nel lavoro delle forze di sicurezza”, ha sottolineato il sindaco Roberto Gualtieri: “Abbiamo chiesto che il dispositivo di sicurezza sia particolarmente attento sia perché dobbiamo preservare la città sia perché siamo in una settimana particolare con la visita degli ispettori Bie. Il nostro auspicio è che tutto si svolga per il meglio”.