Quando scrivere fa bene! Giacomo Ruggeri ce lo dimostra in tre libri

Giovedì 30 marzo presso l’I.I.S. Domizia Lucilla di Roma sono stati presentati 3 libri pubblicati da uno studente “speciale”: Giacomo Ruggeri” (Dragon Trek, La Leggenda della Terra di Nessuno, Cuori Emmental – Alla deriva). La giornata, ideata prima di tutto per lui ed anche per promuovere consapevolezza sull’autismo, è stata un momento bellissimo, vero, carico di emozione, di valore, per il protagonista e per tutti coloro che, con impegno ed entusiasmo, hanno collaborato alla realizzazione di questo evento, seguendo la sensibile intuizione della Dirigente scolastica, Prof.ssa M. Adele De Caro. Tante persone… che hanno creduto che si possa andare OLTRE i limiti posti dalla disabilità, cogliendo e valorizzando doti, punti di forza e passioni di una PERSONA e non ragazzo autistico. Non è necessario appartenere alla stessa istituzione, avere lo stesso ruolo, fare lo stesso lavoro, per credere che la scuola ha in sé il grande valore di EDUCARE tutti, nel suo significato etimologico: “tirare fuori” il meglio da tutti. Ci hanno creduto e ci credono tutti in e per Giacomo: lui stesso, la famiglia, poi la scuola, i docenti, la sua docente “speciale” Claudia Sale, i suoi compagni, gli amici della Biblioteca Basaglia, i molti rappresentanti delle Istituzioni presenti (dal Presidente del XIV Municipio Marco Della Porta all’On. Ileana Argentin, all’Assessore alla Scuola del Comune di Roma Claudia Pratelli e molti altri), e ci ho creduto e ci credo io, come docente e come essere umano, avendo avuto la fortuna di poter conoscere e parlare con e di Giacomo grazie alla mia grande amica Adele De Caro che ha saputo cogliere con grande attenzione e sensibilità la passione di Giacomo, e mi ha parlato molto tempo fa della sua straordinaria attitudine alla scrittura, sottoponendomi la lettura dei suoi libri e coinvolgendomi attivamente anche in questa giornata. Ho letto i libri criticamente, li ho apprezzati e ho capito il valore della sua creatività, della sua immaginazione, la sua scoperta di sé, la sua capacità di comunicare le emozioni del suo mondo interiore, che sono sue ma arrivano a tutti: nel centro dell’animo. E “nel suo tempo e nel suo spazio” Giacomo ha fatto entrare tutti noi.

Simona Mancini

Foto di Giulia Mobili