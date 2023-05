Da 126 anni, l’Esercito sempre al servizio del Paese

Celebrato a Roma, a Piazza del Popolo, in una giornata assolata con un cielo totalmente blu e una folla festosa, il 126° anniversario dell’Esercito italiano.

Correva l’anno 1961, quando il 4 maggio il ministro Manfredo Fanti costiituì ufficialmente il nerbo delle Forze armate della nuova Italia unita, ma ancora senza Roma Capitale.

Nella ricorrenza 2023, finite le limitazioni per l’emergenza sanitaria, autorità e cittadini, studenti e veterani erano finalmente uniti in piazza, emozionati per l’alzabandiera accanto l’obelisco, la rassegna di granatieri e bersaglieri, le esibizioni atletiche dei giovani allievi o i lanci dei reparti d’élite dei paracadutisti della Folgore, scesi dal cielo. Tutti incoraggiati e salutati dal Capo di stato maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone e dal suo omologo dell’Esercito, Generale Pietro Serino.

Ma è con Roberto Pagano, il Tenente colonnello Gianfranco Paglia, medaglia d’oro al Valor militare, gravemente ferito nella missione italiana IBIS in Somalia nell’agguato del 1993. Paglia è consigliere di molti ministri della Difesa, oltre che grande capitano del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, i cui atleti con disabilità sono ripetutamente vittoriosi in molte discipline.