FEAMPA, ACQUE INTERNE E SPECIE ALIENE’. ACLI TERRA APPROFONDISCE IL TEMA CON GLI ESPERTI BRINATI E FELICI A CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) IL 27 MAGGIO

ACLI Terra, in collaborazione con il CAA ACLI e Valori in Campo, organizza il seminario online *’FEAMPA, per le acque interne, incubatoi e specie aliene’*, che si terrà il 27 maggio 2023 dalle 16.30.

L’evento sarà trasmesso in diretta Skype da Castiglione del Lago (PG) e sarà aperto a tutti.

Il FEAMPA, acronimo di “Fondo Europeo per l’Acquisto delle Migliorie Prodotte in Ambito Acquatico”, è un’iniziativa volta a promuovere la conservazione delle acque interne e a contrastare l’incursione delle specie aliene negli ecosistemi acquatici.

Le acque interne, come fiumi, laghi, stagni e paludi, svolgono un ruolo fondamentale per la biodiversità e per il benessere degli ecosistemi. Questi habitat acquatici ospitano una grande varietà di specie vegetali e animali, contribuendo alla produzione di ossigeno, all’assorbimento di sostanze inquinanti e al mantenimento di equilibri ecologici.

Tuttavia, le acque interne sono soggette a diverse minacce, tra cui l’introduzione di specie aliene. Le specie aliene sono organismi che vengono introdotti in un ecosistema diverso da quello di origine, spesso a causa dell’attività umana. Queste specie possono avere un impatto negativo sull’equilibrio ecologico delle acque interne, competendo con le specie native per risorse quali cibo e spazio, preda su altre specie, alterando la qualità dell’acqua o diffondendo malattie.

Il seminario ‘FEAMPA, per le acque interne, incubatoi e specie aliene’ si propone di approfondire proprio queste tematiche, offrendo uno spazio di discussione e condivisione di conoscenze tra esperti e partecipanti.

Durante l’evento, i relatori, i biologi Claudio Brinati, agrotecnico e consulente di imprese delle filiere agroalimentari, spesso in televisione a ‘Linea blu’ su Rai Uno, e il professor Alberto Felici, docente di Biologia marina presso l’Università di Camerino e direttore del Master Management in Aree e risorse acquatiche costiere presso il medesimo Ateneo, forniranno un’analisi approfondita sulle caratteristiche delle acque interne come incubatoi naturali per la vita acquatica, evidenziando l’importanza di preservare tali ambienti per la sopravvivenza delle specie autoctone.

Inoltre, il seminario affronterà il tema delle specie aliene e delle strategie per gestire e prevenire la loro diffusione. Gli esperti illustreranno gli effetti negativi che le specie aliene possono avere sugli ecosistemi acquatici, mettendo in luce l’importanza della prevenzione, del monitoraggio e delle azioni di controllo per limitarne l’espansione e preservare l’integrità degli habitat acquatici.

La partecipazione del Presidente nazionale ACLI Terra, Nicola Tavoletta, sottolinea l’impegno dell’organizzazione nella promozione di pratiche sostenibili e nella difesa dell’ambiente. La collaborazione tra ACLI Terra, il CAA ACLI e il giornale Valori in Campo testimonia l’importanza dell’unione di sforzi e competenze per affrontare

le sfide ambientali attuali.

Il seminario sarà moderato dal giornalista Francesco Vitale.

L’evento rappresenta un’opportunità unica di confronto e scambio di idee, in cui gli esperti, insieme al pubblico online, potranno analizzare le sfide attuali e discutere possibili soluzioni.

Per partecipare al seminario online il link è: https://join.skype.com/Oacqi4mVZdvU