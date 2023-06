Uomo completamente nudo nella Basilica di San Pietro

Nudo nella basilica di San Pietro. Non solo si è spogliato all’interno del luogo di culto più importante della chiesa cattolica ma per togliersi i vestiti è salito sull’altare maggiore. Quando l’uomo oggi pomeriggio, poco prima della chiusura di San Pietro ai turisti, ha messo in atto il gesto blasfemo c’erano ancora diversi visitatori e qualcuno lo ha fotografato inviando lo scatto al canale “Welcome to Favelas”, dal quale è subito rimbalzato sui social.

L’episodio, particolarmente offensivo, ha fatto sorgere qualche interrogativo sulle misure di sicurezza all’interno della basilica di San Pietro, soprattutto in vista del Giubileo. Nonostante i gendarmi vaticani siano intervenuti subito, infatti, l’uomo nudo è riuscito a compiere i suoi propositi senza incontrare particolari ostacoli.

Secondo quanto ricostruisce l’Ansa, immediato è stato l’intervento dei custodi della Basilica e di alcuni gendarmi di turno, che hanno fatto rivestire l’uomo e lo hanno accompagnato in Gendarmeria. Qui è stato identificato e gli è stato fatto un primo interrogatorio. L’autore del gesto, che soffrirebbe di seri problemi depressivi, avrebbe detto di soffrire per i bambini ucraini che ogni giorno muoiono sotto i bombardamenti russi.