“Fiuggi Expo 2023 – Universo Arte e…non solo” dal 15 al 25 giugno

Partirà a breve la seconda edizione di “Fiuggi Expo – Universo arte e…non solo”, manifestazione artistica contenente eventi, dibattiti, presentazioni di libri e concerti che si terrà dal 15 al 25 Giugno presso l’Officina della Memoria e dell’Immagine, in piazza Martiri di Nassiriya a Fiuggi.

Un programma ricchissimo di appuntamenti tra dibattiti culturali e di interesse scientifico, presentazioni di libri, serate dedicate al sociale, spettacoli musicali, sfilate di moda e concorsi di bellezza, insieme alla presenza di rinomati critici, galleristi, espositori ed editori.

Patrocinato dal Comune di Fiuggi, l’evento è stato ideato dai fratelli Mauro e Stefano Giorgilli, e dal Maestro Elvino Echeoni,pittore, scultore, musicista e Direttore Generale della famosa kermesse canora “Il Cantagiro”, qui con la qualifica di Direttore Artistico.

Saranno presenti pittori provenienti da tutto il mondo ed una sezione speciale sarà dedicata agli artisti che hanno contribuito alla crescita culturale di Fiuggi come Novella Parigini e lo stesso Maestro Echeoni, che presenterà in questa occasione il suo libro intitolato “Novella Parigini – Un mito preannunciato”.

La Direzione Organizzativa è affidata al Dott. Stefano Giorgilli, già Assessore per due mandati al Turismo, Sport e Cultura del Comune di Fiuggi e noto albergatore mentre le riprese televisive saranno curate dal regista Marco Marcelli.

Quest’anno, oltre alla comunità Cubana, già presente nella scorsa edizione, interverrà una delegazione del Senegal e della Serbia, che presenteranno attraverso la musica e la danza aspetti della cultura e delle tradizioni dei rispettivi paesi. Sarà firmato il rinnovo del gemellaggio tra Fiuggi e la città di Santo Domingo Nord, che si terrà venerdì 16 giugno alle 11:00, nella Sala Consiliare del Comune di Fiuggi. Ospite anche una rappresentanza artistica del Canada con diversi pittori e per la musica la giovane cantante Alicia Santangeli, vincitrice della prima edizione del concorso canoro “Supermusika”, promosso dal Centro Leonardo Da Vinci di Montréal.

Per far conoscere il territorio ed incrementare il turismo della zona, sarà nuovamente presente il “Gal Ernici Simbruini”, gruppo azione locale che promuove 13 comuni dell’Alta Ciociaria. Una vetrina importante dove si illustreranno usi, costumi e tradizioni nonché il calendario degli eventi in programma di questi territori. Per la sezione relativa al sociale ci sarà una serata dedicata all’ A.N.C.D.A., l’Associazione di Fiuggi che si impegna nella lotta contro le dipendenze; poi due nuovi appuntamenti con gli “Special Olympics”, con la presentazione di due libri: “Fede’s Space Toon Mission Space”, di Federico Bassi ed il secondo “Va bene così”, di Anna Rita Casolini di Sersale.

Tra le novità vi sarà la proiezione in “anteprima mondiale” del film “Chez Scirò: SOS!!” scritto e diretto da Anna Teresa Eugeni e per la prima volta due convegni medici; si inizia con il Convegno Nazionale “Longevità: il frutto dell’attenzione che parte dal concepimento all’eternità”, a cura del Prof. Giuseppe Cerasari, il quale presenterà il suo ultimo libro dal titolo “L’AIDS colpisce ancora” seguito poi dal Convegno Nazionale “Yoga Medicina Alimentazione”, a cura del Prof. Domenico Scoglietti.

Per gli eventi musicali ci sarà il gradito ritorno della “Little Tony Family” di Cristiana Ciacci, figlia del mitico LittleTony ed Angelo Petruccetti, ed ancora il concerto “Il cielo in una stanza” (omaggio a Gino Paoli), di e con Bruno De Stephanis ed il concerto degli Zeo Tour, cover band di Renato Zero.

La manifestazione si completa con alcune sfilate di moda e concorsi di bellezza, con l’elezione di Miss Fratellanza nel Mondo, a cura di Donato De Bonis e l’elezione di Miss Fiuggi Expo 2023, Stella d’Europa 2023, ed altri concorsi organizzati dall’Accademia Vip Tour del Principe dei Cavalieri Gaudenzi. Da non perdere la cerimonia di benvenuto ai partecipanti del torneo di calcio “Benito Stirpe”, con l’esibizione delle ragazze pon pon di Ceccano ed il raduno auto d’epoca Fiat 500 e Ferrari.

L’ultimo appuntamento vedrà protagonisti, nel pomeriggio del 25 giugno, Elisa Passi, Regina Di Quadry e Max Coccobello che presenteranno i libri “Influencer? No grazie” di Regina Di Quadry e “#Limitess – I 13 passi per vivere felici, in salute e senza limiti” di Elisa Passi e Regina Di Quadry. In serata Elisa Passi e Max Coccobello si esibiranno in concerto con il Maestro Alessandro Maietta.

Una manifestazione variegata, unica nel suo genere, che darà inizio alla stagione turistico

-termale di Fiuggi con l’obiettivo di contribuire a rafforzare l’immagine di “Città d’Arte e del Benessere”.