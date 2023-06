Acli Terra soddisfatta per Piano nazionale delle sementi biologiche del Masaf

“Acli Terra accoglie con grande soddisfazione il varo del Piano nazionale delle sementi biologiche. E’ un’importante pietra miliare per promuovere l’agricoltura sostenibile e la transizione verso pratiche agricole più rispettose dell’ambiente e della salute umana”.

Così il presidente nazionale di Acli Terra, Nicola Tavoletta, intervenendo a un dibattito nella Capitale, commenta l’adozione del Piano, dopo il passaggio del decreto del Masaf in Conferenza Stato-Regioni, aggiungendo che “Acli Terra sostiene pienamente il provvedimento varato dal ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e l’impegno del Sottosegretario Luigi D’Eramo in direzione di un futuro sempre più sostenibile per il settore agricolo italiano”.

Tavoletta ha poi sottolineato come “L’adozione del Piano nazionale delle sementi biologiche garantirà una serie di vantaggi significativi per l’agricoltura italiana e l’intera comunità, tra i quali: la Protezione dell’ambiente, perché le sementi biologiche promuovono pratiche agricole rispettose dell’ecosistema, riducendo l’utilizzo di pesticidi e fertilizzanti chimici nocivi. E ciò contribuirà a preservare la biodiversità e la salute degli ecosistemi agricoli.

In secondo luogo, – aggiunge Tavoletta – preserva la Salute pubblica, poiché le sementi biologiche sono coltivate senza l’uso di sostanze chimiche sintetiche, garantendo la produzione di alimenti più salutari e privi di residui di pesticidi. Questo favorisce un miglioramento generale del benessere della popolazione”.

Inoltre, il presidente Acli Terra ha evidenziato la significativa Sostenibilità economica del Piano: “La promozione delle sementi biologiche crea nuove opportunità per gli agricoltori italiani, incoraggiando la diversificazione delle colture e la valorizzazione dei prodotti locali. Questo potrebbe contribuire a ridurre la dipendenza dalle importazioni e a sostenere l’economia rurale.

E’ anche importante l’Etichettatura trasparente: il Piano prevede anche la tracciabilità delle sementi biologiche, garantendo una maggiore trasparenza per i consumatori e facilitando scelte consapevoli”.

“ACLI Terra – ha quindi concluso Tavoletta – sostiene convintamente il Piano nazionale delle sementi biologiche e intende contribuire alla sua implementazione efficace. È necessario collaborare e vigilare per una transizione armoniosa verso un modello di agricoltura sostenibile, ponendo al centro la tutela dell’ambiente, della salute umana e la massima sicurezza alimentare”.