Fiuggi Expò 2023: Il 22 giugno andrà in scena la proiezione del film “Chez Scirò: SOS!!” scritto e diretto da Anna Teresa Eugeni

Tra le novità della seconda edizione della manifestazione Fiuggi Expò 2023 , il 22 Giugno alle ore 21:00 vi sarà la proiezione in “anteprima mondiale” del film “Chez Scirò: SOS!!” scritto e diretto da Anna Teresa Eugeni. Una commedia che attraverso un linguaggio stilistico d’ispirazione francese, prende spunto dalle varie situazioni di vita dei protagonisti, per poi dipanare le vicissitudini, i problemi a sfondo sociale ma anche i sogni di ogni personaggio. Il numeroso cast è composto da Flavia Sala, Ivana Pantaleo, Gianna Paola Scaffidi, Patrizio Cigliano,Domiziana Loiacono, Dafne Barbieri, Andrea Carpiceci, Barbara Abbondanza, Palmira De Angelis, Michela Folchetti, Anna Maria Passacantilli, Anna Teresa Eugeni. Sceneggiatura e produzione sono dell’autrice Anna Teresa Eugeni, mentre la fotografia ed il montaggio sono affidati alla bravura e professionalità di Adres Arce Maldonado ed Ermete Rossi. La scenografia è a cura di Marina Solinas , mentre per i costumi troviamo il nome di Daniela Guastini. La regista Eugeni ci svela che fin da ragazza si innamorò della commedia all’italiana; in particolare le restò impressa una frase di Pietro Germi: << “Per denunciare le sofferenze nascoste della società, bisogna usare la strada dell’ironia dolce/amara e situazioni grottesco/surreali”>>. E dunque il film tiene conto di questa importante frase, riguardo ai temi di accuse di corruzione e le denunce sociali, cercando di essere un modesto omaggio ad un genere tanto amato anche dal pubblico.

La trama si sviluppa nella location di un ristorante con pretese di “cucina eccellente”, Scirò, lo chef che è già all’opera e si prepara, insieme al resto del personale, all’arrivo dei clienti per la cena serale. I personaggi diventano il centro della storia con le loro debolezze, i loro sogni, le aspettative, le problematiche caratteriali, inclusi Scirò e la sua fidanzata/socia.

Casualmente e, prima dell’orario di apertura del locale, irrompono poco a poco altri cinque personaggi, tutte donne, ognuna delle quali arriva per un motivo diverso. Da questo momento si ha un crescendo di situazioni che vanno a comporre un dialogo/storia i cui temi (dilemmi, paure, sogni, speranze, denunce sociali) sono argomenti sempre esistiti e mai risolti. Una situazione da “SOS”, come quella che vede in contrasto la fidanzata/socia dello chef, con la suocera (mamma di Scirò) che manda sempre in malora ogni tentativo di accasarsi del figlio pur di tenerlo vicino a sé. Ma nonostante queste “follie” arriva il lieto fine………..

L’autrice e regista non ha legato le storie ad un avvenimento datato: le situazioni ed i temi possono ricordare e riguardare il passato, situazioni attuali o prevederne di future.