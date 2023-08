Smart-working a Roma: ecco quali attività puoi fare

Lo smart-working è diventato sempre più diffuso negli ultimi anni, consentendo alle persone di lavorare da remoto e di conciliare attività lavorative con la vita personale.

Roma, la capitale d’Italia, offre un contesto affascinante per lo smart-working, grazie alla sua ricca storia, alle sue attrazioni culturali e alla sua vivace atmosfera.

In questo articolo, scopriremo insieme quali attività puoi fare durante il tuo smart-working a Roma.

Esplora i tesori di Roma

Roma è una città ricca di tesori storici, culturali e artistici e durante le pause dal lavoro, puoi esplorare i numerosi monumenti e siti storici della città, come il Colosseo, il Pantheon, la Fontana di Trevi e i Musei Vaticani.

Ammira l’arte, scopri la storia millenaria e immergiti nell’atmosfera unica di Roma: questa esperienza arricchirà il tuo percorso di smart-working e ti permetterà di scoprire la bellezza di questa città eterna.

Passeggia nei parchi e giardini

Roma è anche nota per i suoi splendidi parchi e giardini, che offrono un’oasi di tranquillità e bellezza naturale.

Quando non lavori, puoi fare delle passeggiate rigeneranti nei parchi come Villa Borghese, Villa Doria Pamphilj o il Giardino degli Aranci sull’Aventino. Questi spazi verdi offrono un ambiente rilassante dove puoi rigenerarti e ricaricare le energie per tornare al lavoro con maggiore concentrazione.

Gusta la cucina romana

Uno degli aspetti più apprezzati di Roma è la sua deliziosa cucina: puoi goderti le specialità romane in uno dei numerosi ristoranti, trattorie o pizzerie della città.

Assapora piatti tradizionali come la pasta all’amatriciana, la coda alla vaccinara o la pizza romana.

Insomma, Roma offre una vasta selezione di ristoranti di alta qualità, ma puoi anche optare per un autentico pranzo al sacco e fare un picnic in uno dei parchi cittadini.

Partecipa agli eventi culturali

Roma è una città che brulica di eventi culturali tutto l’anno.

Per questa ragione, durante il tuo smart-working, puoi approfittare delle opportunità offerte dalla città e partecipare a spettacoli teatrali, concerti, mostre d’arte e proiezioni cinematografiche.

Roma ospita anche numerosi festival culturali che offrono una varietà di eventi e performance artistiche.

Partecipare a questi eventi ti permetterà di immergerti nella vibrante scena culturale di Roma e di godere di momenti di svago e ispirazione.

Collabora con coworking e spazi di lavoro condivisi

Se preferisci lavorare in un ambiente dedicato, Roma offre una vasta selezione di spazi di coworking e di lavoro condiviso. Questi spazi sono attrezzati con tutte le comodità necessarie, come connessione internet ad alta velocità, sale riunioni e aree relax.

Inoltre, collaborare con altri professionisti in un ambiente stimolante può favorire l’ispirazione, la condivisione di idee e la creazione di opportunità di networking.

Fai attività fisica e sportiva

Durante lo smart-working a Roma, puoi anche dedicare del tempo all’attività fisica e allo sport.

Infatti, la città offre numerose opportunità per praticare sport all’aria aperta, come il jogging lungo il Tevere, il ciclismo lungo le ciclabili urbane o lezioni di yoga in uno dei numerosi parchi cittadini.

Roma è anche circondata da bellissime colline e montagne che offrono possibilità di escursioni, arrampicate e attività all’aria aperta.

Immergiti nella vivace vita notturna

Roma è famosa per la sua vivace vita notturna, che offre una varietà di opportunità per socializzare e divertirsi dopo il lavoro.

Puoi trascorrere serate piacevoli in uno dei tanti bar, pub o enoteche della città, gustando un aperitivo o assaggiando i vini locali.

Roma offre anche una vasta selezione di ristoranti, locali notturni e teatri per trascorrere serate indimenticabili.

Lo smart-working a Roma offre un’esperienza unica che combina lavoro e la scoperta di una città ricca di storia, cultura e divertimento.

Oggigiorno però molte aziende hanno deciso di revocare ai lavoratori la possibilità di lavorare da remoto. Eppure, non tutti hanno deciso di accettare il loro destino e hanno aperto la Partita IVA.

Questa scelta può senz’altro spaventare, ma sappi che se avrai i requisiti per accedere al regime forfettario pagherai le tasse solo al 5% o al 15%.