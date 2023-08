Acli Terra a Segesta (Trapani) per a Fiera dei Sapori dei Grani Antichi con degustazioni gustose delle tradizionali Busiate

A Calatafimi – Segesta (Trapani) la Fiera dei Sapori dei Grani Antichi, una tre giorni, con anche, ogni sera, degustazioni gustose delle tradizionali Busiate. E con un dibattito di Acli Terra su colture, eccellenze locali e promozione a tutti i livelli.

L’11, 12 e 13 agosto 2023, in piazza Nicolò Mazara, a partire dalle ore 19.00, a Calatafimi – Segesta è al centro la valorizzazione dei 52 tipi di grani della tradizione locale.

Illustrata nei giorni scorsi in Comune, la manifestazione, inaugurata dalla esibizione della Fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani, vede oltre alla presentazione e valorizzazione delle produzioni tipiche con gli antichi e ricercati ingredienti, anche altre degustazioni, nonché talk show, spettacoli di svariato genere come cabaret, danza, musica.

In particolare, nel quadro dell’evento, Acli Terra di Trapani e Provincia, l’associazione professionale di ispirazione cristiana di tutela e promozione del mondo rurale e delle marinerie, oltre alla presenza di un proprio stand con esposte le tipicità di alta qualità dei propri associati, organizza un dibattito tutto dedicato alla massima promozione dei prodotti di eccellenza dei diversi territori, siciliani e del resto d’Italia.

Giuseppe Peralta, vice presidente nazionale Acli Terra, ha sottolineato come “Anche questa Fiera ci vede in prima fila per sostenere i nostri prodotti e la nostra filiera dell’agroalimentare. La gastronomia siciliana, le nostre ricette e pietanze, con gli ingredienti tipici, sono, infatti, apprezzate a livello nazionale e internazionale. Per noi, ogni occasione è importante per stimolare un’azione sinergica di tutti gli attori locali, e non solo, al fine di una promozione dei prodotti sempre più ampia e diffusa”.

Giuseppe Basilicò, presidente Acli Terra provinciale Trapani ha evidenziato: “E’ veramente rilevante questo evento dedicato interamente ai grani antichi, una coltura che si sta molto riscoprendo e rivalutando nella nostra Sicilia e ancor più nella nostra provincia di Trapani. In Sicilia abbiamo ben 52 tipi di grani antichi, che sono grani non industriali, e la cui farina è particolarmente sana per l’alimentazione, a basso contenuto di glutine, e poi ottima per le persone diabetiche”.

Per il presidente nazionale Acli Terra, Nicola Tavoletta, relatore al talk show con esponenti istituzionali e del mondo associativo agricolo: “In questi tre giorni Calatafimi – Segesta diventa la Capitale del mondo rurale in Sicilia, e in particolare, dei grani antichi, brillando davvero a livello nazionale per questa specifica coltura. Acli Terra – aggiunge Tavoletta – è qui per ribadire, ancora una volta, la sua attenzione per la filiera corta, per tramandare le tradizioni dei cibi in un quadro di sostenibilità ambientale. Sottolineiamo anche che i grani antichi, il frumento, non possono assolutamente essere oggetto di speculazione finanziaria o di speculazione energetica, come sta accadendo. E’ qualcosa da respingere con nettezza, perché si tratta degli elementi della nutrizione-base di tutti i popoli del nostro Pianeta. In questo senso Calatafimi, con anche la splendida area archeologica di Segesta, questa città antichissima vuole simbolicamente rappresentare questi concetti con Acli Terra”.