“Uguali per Costituzione”, il libro di Ernesto Maria Ruffini presentato a Roma nella sede Acli

Il 16 ottobre, alle ore 17.30, le Acli presentano in diretta streaming il libro del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, “Uguali per Costituzione“. Un’occasione per approfondire come è nata la Carta Costituzionale e come ha preso forma l’idea di uguaglianza nella nostra vita repubblicana.

Il risultato raggiunto in Assemblea Costituente, scrive Ruffini nel suo libro (con la prefazione di Sergio Mattarella), “non fu altro che la testimonianza del reciproco rispetto delle diverse idee di ciascun Costituente e, in ultima analisi, di ciascun cittadino. Perché anche nella possibilità di esprimere le nostre idee dobbiamo riconoscere di essere tutti uguali”. Nel volume l’autore ripercorre anche le principali discussioni parlamentari che hanno accompagnato le leggi più significative della storia repubblicana dal 1948 ai nostri giorni.

Sarà così possibile riconoscere un percorso che non si esaurisce nelle leggi approvate dal Parlamento, ma che deve proseguire ogni giorno, soprattutto attraverso l’attività di coloro che prestano servizio nella pubblica amministrazione. È a loro “che il cittadino guarda quando si rivolge allo Stato”, perché il loro lavoro dà concretezza al principio di uguaglianza.

Nella diretta di lunedì Ruffini dialogherà con il Segretario Generale delle Acli, Damiano Bettoni, il Presidente nazionale del Caf Acli, Stefano Parisi e il Presidente nazionale di Acli Terra, Nicola Tavoletta. A moderare l’incontro sarà il responsabile Ufficio Stampa delle Acli, Luca Rossi.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale Youtube delle Acli.