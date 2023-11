VITERBO – Esplosione in centro accoglienza

Almeno 30 persone ferite, alcune delle quali in codice rosso. E ci sarebbero anche alcuni minori

La deflagrazione all’1 di questa notte con una forte esplosione nel centro di accoglienza migranti di San Lorenzo Nuovo, nel viterbese.

Si tratta di una struttura che ospita richiedenti asilo, situata nella zona industriale del paese: ancora ignote al momento le cause della deflagrazione. Anche alcuni minori tra i numerosi i feriti – almeno 30 – alcuni in codice rosso.

Immediati i soccorsi, dalla Protezione Civile di San Lorenzo Nuovo, ai vigili del fuoco di Gradoli e Viterbo. Ambulanze da Bolsena, Acquapendente Montefiascone – riporta la stampa locale – ma aiuti in da tutto il Lazio ed Umbria.

Secondo i media locali, il prefetto di Viterbo ha attivato il Coc (Centro operativo comunale) per coordinare i soccorsi mentre la polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.