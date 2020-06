33° SANREMO ROCK & TREND FESTIVAL

Mercoledì 1 luglio h 21 @ Club Vittoria Beach (Fiumicino) 4° girone di finale regionale per le band del LAZIO FINALISTI IN GARA: Monolite, 5 Dogs, Amaca, Matteo di Nitto Onda Wave, LFB, Wara, Granato

33° Sanremo Rock & Trend Festival. Mercoledì 1° luglio il più longevo e ambito concorso per rocker emergenti approda al Club Vittoria Beach di Fiumicino per il secondo girone di finale regionale che selezionerà le migliori band del Lazio. L'appuntamento è organizzato tenendo in considerazione tutte le modalità di prevenzione al Coronavirus indicate dal Ministero.

Anche questo secondo girone vedrà sul palco 8 artisti o bands, che si “sfideranno” rigorosamente dal vivo per conquistare i 3 posti in palio per le finali nazionali.

A partire dalle ore 21 vedremo dunque sul palco: la band Monolite, i 5 Dogs, gli Amaca, Matteo di Nitto, gli Onda Wave e i Granato.

Tutte le esibizioni saranno valutate da una giuria composta da addetti ai lavori del settore musicale. Tra questi sono annunciati: Claudia Salomoni, Rappresentante della One Publishing E Music, etichetta discografica e studio di registrazione attivo sul panorama romano nonché realtà organizzatrice dell’evento; Laura di Giorgio cantante, compositrice ed autrice, vanta collaborazioni artistiche con RON, con cui ha lavorato nella sua tournée 2015/2016, con CORONA, in qualità di vocal coach e cura delle voci in post produzione, con FABRIZIO MORO per il suo ultimo disco “FIGLI DI NESSUNO”, con RADIO KISS KISS, per cui ha lavorato insieme a ROBERTO CARDELLI, autore e arrangiatore di Ermal Meta tra i tanti, con il quale scrive e collabora anche alla produzione dell’album “TOGLIAMOCI LA VOGLIA” di Giulia Luzi, finalista Sanremo 2017; Gianni Errera, Socio della Noveeventi Srl, società Organizzatrice del Sanremo Rock Festival. Produttore discografico, musicista, compositore e arrangiatore, la lunga esperienza maturata in Italia e all’estero (Canada Inghilterra) lo ha portato a collaborazioni importanti : citiamo tra i tanti Alexia di cui è stato produttore artistico per l’album “Star”, Giancarlo Bigazzi e la collaborazione in Canada con il produttore di Brian Adams e infine la prestigiosa collaborazione con il fonico londinese Steve Lyon che annovera collaborazioni con artisti come Depeche Mode, Cure, Eric Clapton. E’ inoltre compositore e arrangiatore di colonne sonore per importanti società di produzione cinematografiche quali Lotus Production, Minerva Pictures, Notorius Pictures e Leone Film; Fabrizio Guarino ha collaborato, come chitarrista e arrangiatore, nel corso degli anni con artisti quali Edoardo De Angelis, Sergio Endrigo, Bruno Lauzi, Schola Cantorum, Mietta, Patty Pravo, Nicola Piovani, Don Backy, Mike Francis, Rossana Casale, Ron, Bungaro, Amedeo Minghi, Luca Barbarossa, Nuove Tribu’ Zulu, Kay Mcarty, Simone Cristicchi, Aisha Cerami, Romina Power, Luca Di Risio, Enrico Montesano, Max Giusti,Marco Siniscalco, Carlo Di Francesco,, Francesco Cafiso, Barbara Cola, Sammy Barbot, Orchestra Italiana del Cinema, e molti altri. Nel 2000 suona nel tour di Carmen Consoli con Enrico Sognato. E’ sul palco del 1° Maggio a Roma per diverse edizioni. E’ stabile nel tour di Neri Marcoré. Nella sua carriera incide e arrangia più di 50 album. Partecipa come chitarrista nella produzione di numerose colonne sonore famose per la RAI e MEDUSA FILM.

Al termine della serata, conosceremo i nomi delle band che potranno accedere direttamente alle finali nazionali del Festival al Teatro Ariston di Sanremo il prossimo mese di settembre. L’intera serata verrà trasmessa in streaming sul canale YouTube Official channel Sanremo Rock.