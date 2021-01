Asl, Casati lascia Latina e saluta i dipendenti

Il direttore generale della Asl di Latina Giorgio Casati oggi lascia il servizio per coprire presto un nuovo incarico, molto probabilmente alla Roma 2 dalla quale dovrebbe arrivare all’azienda pontina Silvia Cavalli, attuale direttrice amministrativa proprio alla Roma 2.Il manager ha spedito questa mattina una lettera ai dipendenti dell’azienda. «Sono passati più di cinque anni da quando, nel mio girovagare per l’Italia,- dichiara Giorgio Casati- sono approdato alla Asl di Latina. Sono stati anni difficili ma, anche, colmi di soddisfazione per il lavoro svolto. Non voglio ricordare le cose fatte come se fosse un elenco di successi conseguiti. Non lo voglio fare perché le cose realizzate, cosi come quelle su cui non è stato possibile o non ho avuto la forza di lavorare, sono il risultato di un gruppo ampio. Così ampio, da includere tutti: dal Direttore Generale fino all’ultimo dipendente assunto. Fino a qualche anno fa,- prosegue il Manager- la nostra Azienda era una realtà di passaggio per chi voleva ricoprire una posizione apicale, oggi, per molti, è un punto di arrivo. Penso che questi, al dil à delle tante cose fatte, siano gli elementi di soddisfazione principale per chi ricopre il ruolo di direttore generale. Lo volevo condividere con voi nel giorno in cui vi saluto e, di queste soddisfazioni di cui mi avete fatto dono, intendevo ringraziarvi tutti quanti».

Nella lettera Casati ricorda i «molti compagni di viaggio in questo percorso, in particolare da Bruno Riccardi a Luciano Cifaldi, da Walter Messina ad altri che ricordo per la lealtà e l’onestà con cui hanno condiviso tanto lavoro assieme. Un ringraziamento particolare, tuttavia, lo voglio formulare ad Eleonora Di Giulio e a Giuseppe Visconti, compagni dell’ultimo tratto, per molti versi, il più complesso. Senza di loro al mio fianco, non avrei potuto uscire, oggi, colmo di soddisfazione per i risultati conseguiti». Proprio Visconti – attuale direttore sanitario – sarà “reggente” dell’azienda fino all’arrivo del nuovo direttore generale e avrà al suo fianco, come direttore amministrativo facente funzioni, Claudio Rainone. «C’è ancora tanto da fare, perché ad ogni traguardo raggiunto, nuovi vengono posti. Giuseppe resterà con voi, per me è stato un amico. Sono certo lo sarà anche per voi tutti. Ogni fine, è anche un nuovo inizio, ci sono incognite da affrontare, per voi come per me. Se siamo forti dentro, non dobbiamo avere paura del futuro» – ha concluso Casati.