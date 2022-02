MATTEO LA TORRE (VICE PRESIDENTE ACLI TERRA LATINA): NUOVO AMBASCIATORE DEL PATTO EUROPEO PER IL CLIMA IN ITALIA!

Il Presidente di ACLI TERRA della Provincia di Latina, Maria Cristina Di Pofi, annuncia con soddisfazione che il vice presidente, Matteo La Torre, è stato appena nominato dalla Commissione Europea Ambasciatore del Patto Europeo per il clima in Italia. La nomina scaturisce dall’adozione del Green Deal europeo, che punta a coinvolgere cittadini e comunità nell’azione per il clima e l’ambiente. La transizione verso una società a impatto climatico zero. La missione degli “Ambasciatori europei del Patto per il Clima” è di fare da tramite tra società civile, portatori di interessi e Commissione Europea in materia di contrasto agli effetti del clima che cambia. Finora, gli effetti del cambiamento climatico sono stati percepiti come lontani nel tempo e nello spazio. Invece sono “sono qui e ora”. “Insieme – commenta La Torre – possiamo mutare le sorti del cambiamento climatico apportando modifiche all’interno delle nostre società. A scuola, al lavoro, a casa o nella nostra comunità più ampia. Collettivamente, la nostra azione trasformerà in meglio la nostra società e la nostra economia. Nel corso dei vari cicli di programmazione europea si è constatata una vera e propria transizione in relazione ai fondi stanziati per il cambiamento climatico e la transizione ecologica. Oggi ci troviamo a un punto di non ritorno: per fare un cambiamento e riscoprire la propria identità, l’Europa deve necessariamente concentrare tutte le sue energie per contrastare questi cambiamenti. Per tale ragione l’obiettivo comune dev’essere attuare le migliori politiche comunitarie e raggiungere i vari obiettivi prefissati con il Green Deal europeo.”

Maria Cristina Di Pofi, esprime le congratulazioni sue e di tutta la Presidenza provinciale, e commenta così la nomina: “Matteo è un nostro prezioso dirigente e ciò dimostra che in questi anni è cresciuta una classe dirigente giovane e qualificata. ACLI TERRA rappresenta gli operatori del mondo rurale e delle marinerie e riesce ad interpretare i progetti e le imprese con le chiavi di lettura della ecosostenibilita’ e del lavoro in sicurezza. La nomina a Matteo ne è un segno ufficiale.”

Infine soddisfazione viene espressa anche dal Presidente provinciale delle ACLI Provinciali di Latina Maurizio Scarsella e da tutto il Sistema aclista provinciale.