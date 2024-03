Acli Terra Lab 2024, la due giorni di incontri-dibattiti con esperti, parlamentari e operatori per lo sviluppo del mondo agricolo

Tavoletta: “Una nuova due giorni di approfondimento di Acli Terra nazionale con esponenti del mondo politico-istituzionale, realtà associative, operatori e imprese per mettere al centro l’agricoltura, settore strategico dell’economia, e i talenti dei lavoratori”

Si svolgerà il 21-22 marzo 2024 a Roma presso Casa Acli, in vicolo del Conte 2, ACLI TERRA LAB 2024 – Quarta edizione, la nuova due giorni di incontri-dibattiti, seminari e attività formative tecnico-scientifiche, organizzata da ACLI TERRA nazionale, l’associazione professionale agricola di ispirazione cristiana di promozione e tutela del mondo rurale e delle marinerie.

A partire dalle 15.30 del 21 marzo, dirigenti aclisti nazionali e dei territori, parlamentari, docenti universitari ed esperti, operatori ed aziende associate e non, esponenti del comparto agroalimentare e del gusto, dialogheranno sulle proposte e le prospettive sostenute e indicate da Acli Terra per lo sviluppo di un segmento economico-produttivo fondamentale per il nostro Paese, con la valorizzazione e la tutela ad ogni livello dei lavoratori agricoli.

I lavori, che saranno aperti dal saluto del Presidente nazionale delle ACLI, Emiliano Manfredonia, vedranno un susseguirsi di panel.

Con – solo per citare alcuni relatori – agronomi e biotecnologi come Monica Crociata, Pasquale Galdieri, Tommaso Pupa; parlamentari nazionali ed europei, quali Maria Chiara Gadda, Camilla Laureti, Maurizio Gasparri, Silvio Lai; i responsabili del CAA Acli, Centro assistenza agricola aclista, come Paolo Bartoli; esponenti di Acli Terra, con oltre il Presidente nazionale Nicola Tavoletta, Arianna Zizzo, Ezio Dandrea, Michele Zannini, Giuseppe Campisi; esperti e studiosi, quali il professor Attilio Celant e il vice Presidente CNEL, Claudio Risso.

Il Presidente nazionale Acli Terra, Nicola Tavoletta, sottolinea: “Con Acli Terra Lab 2024 offriamo una nuova due giorni di approfondimento e riflessione ad ampio raggio, con cui la nostra associazione professionale propone la propria visione e le possibili vie di sviluppo del mondo rurale e delle marinerie, dialogando con esponenti del mondo politico-istituzionale, realtà associative, operatori e imprese. Oltre ai numerosi dibattiti, molti saranno gli approfondimenti seminariali e di formazione tecnico-scientifica per mettere sempre più al centro dell’interesse e del dibattito pubblico l’agricoltura come settore fondamentale di eccellenza della nostra economia per produttori e consumatori, sottolineando sempre il valore delle lavoratrici e dei lavoratori, con il loro talento e competenza”.

Programma

ACLI TERRA LAB 2024 – 21-22 marzo 2024

Casa Acli – vicolo del Conte 6 – Roma

ore 15.30 – 20.30 del 21 marzo 2024

ore 9.00 – 13.00 del 22 marzo 2024

Giovedì 21 marzo

15.30 Saluti di Emiliano Manfredonia, Presidente Nazionale ACLI

16.00 “Le nuove colture in Italia”

Tommaso Pupa, Agronomo ACLI TERRA

Pasquale Galdieri, Agronomo CAA ACLI Srl

Arianna Zizzo, Vice Presidente vicario ACLI TERRA

Camilla Laureti, Europarlamentare PD

Conduce: Roberto Pagano, Giornalista

16.45 “Colture & Culture”

Francesco Branca, Preside Istituto “Santa Giuliana Falconieri”

Michele Zannini, Dirigente nazionale ACLI TERRA

Valeria Alessandrini, Segreteria Tecnica Miur

Giuseppe Campisi, Presidente regionale ACLI TERRA Calabria

Mauro Giorgini, Scrittore

Roberta Rossi, Sociologa e sindacalista

Conduce: Francesco Prina, Vice Presidente Fondazione Achille Grandi

18.00 “Il biologico in Italia, verso BioPer”

Monica Crociata, Biotecnologa di BioPer

Francesco Giardina, Responsabile biologico Coldiretti

Maria Chiara Gadda, Parlamentare Italia Viva

Salvatore Cacciola, Presidente “BioAs”

Conducono: Massimo De Simoni, Presidente ACLI TERRA Lazio e

Santina Bruno, Presidente ACLI TERRA Cosenza

19.00 “L’Europa sociale tra mare e campi”

Attilio Celant, Docente universitario

Claudio Risso, Vice Presidente CNEL

Vincenzo Bassi, Presidente Fafce – Federation of Catholic Family Associations in Europe

Silvio Lai, Parlamentare PD

Maurizio Gasparri, Capogruppo al Senato FI

Conduce: Andrea Fragasso, Giornalista

Venerdì 22 marzo

9.30 “Le novita’ del CAA ACLI e le convenzioni CAA ACLI/ACLI TERRA”

Ezio Dandrea, Vice Presidente CAA ACLI srl

Filippo Pinzone, Presidente regionale ACLI TERRA Lombardia

Paolo Bartoli, Direttore CAA ACLI srl

Francesco Fabbrini, Responsabile sportelli CAA ACLI srl

Matteo La Torre, Europrogettista

Stefania Valentini, Vice Presidente H-Opes

QUESTION TIME

Conducono: Mena Rota e Francesco Vitale

11.30

Nicola Tavoletta, Presidente nazionale ACLI TERRA, in dialogo con Mena Rota e Francesco Vitale

12.30 “Vi presentiamo BioPer”

Claudio Brinati, Biologo

Eleonora Bompieri, Art director

13.00 Conclusione lavori