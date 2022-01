Multato il primo passeggero sull’autobus.

Non aveva il Super Green Pass

Per l'uomo, una multa di 400 euro e l'invito a scendere dal mezzo di trasporto pubblico. Sanzione ridotta a 280 euro se la multa viene pagata entro due giorni

Era sull’autobus della linea 714 senza la giusta certificazione che attestava la vaccinazione o la guarigione dal coronavirus. Prima multa a Roma per un passeggero di un autobus trovato sprovvisto di super green pass. L’uomo di 39 anni è stato fermato alla stazione Termini ed è stato sanzionato dalla polizia locale di Roma Capitale, alle prese con i controlli già dall’alba.

Il 39enne è stato poi fatto scendere dal mezzo pubblico. Oltre che privo della certificazione prevista, l’uomo è stato sanzionato anche per mancato uso della mascherina ffp2. La sanzione ammonta a 400 euro, ridotta a 280 se pagata entro due giorni. Al fianco degli agenti della polizia locale c’è anche il personale dell’Atac, impegnato per i controlli dei biglietti, delle mascherine fFfp2 e del super green pass. Complessivamente i controllori della municipalizzata in campo sono 250.

Il super green pass lo può ottenere solo chi è vaccinato con una o due dosi o è guarito dal covid. Questa è la principale differenza con il green pass base che si ottiene anche con un tampone molecolare negativo (con una validità di 72 ore) o con un tampone antigenico (48 ore di validità).

Sui trasporti al super green pass si aggiunge anche un’ulteriore novità già in essere da qualche giorno, ovvero l’obbligo di mascherina FFP2. Per quanto riguarda il trasporto scolastico il ministero della Salute, su proposta del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, ha adottato un’ordinanza in base alla quale il trasporto scolastico dedicato (come gli scuolabus) non è equiparato al trasporto pubblico locale in merito alla disciplina delle certificazioni verdi Covid-19, ed è accessibile, fino al 10 febbraio, agli studenti anche sopra i 12 anni con solo obbligo di mascherina Ffp2.